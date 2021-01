Ava je rekla kako osjeća veliki pritisak jer se danas od društvenih mreža živi

Starleta Ava Karabatić od studenog prošle godine muku muči sa svojim Instagramom. Naime, nepoznati počinitelji ukrali su joj profil na kojem je imala preko 100.000 pratitelja te su tamo objavljivali lascivni sadržaj. On je u međuvremenu blokiran, a Ava utjeruje pravdu.

NEUTJEŠNA AVA KARABATIĆ: ‘Uzela sam tri odvjetnika. Nemam nikakve veze s ovim… Sutra idem u policiju da ih prijavim’

Kradljivci su njen profil preimenovali u “Balkanski modeli”, a starleta je sve to prijavila policiji i u međuvremenu otvorila novi Instagram profil. Početkom studenog medijima je otkrila kako je vjerovala pogrešnoj osobi.

“Prije 15 dana se sve dogodilo, znam tko je, ali nikoga ne želim otkrivati za sada. Uzela sam tri odvjetnika. Nemam nikakve veze s ovim profilom, sutra idem u policiju da ih prijavim. Ovo je za tužbu. Nedopustivo je da me netko ovako blati, ukraden mi je identitet i ovo je velika prevara. Dobit će veliku kaznu od 20.000 eura, ako sud presudi u moju korist”, kazala je tada.

Nije joj lako sve to podnositi

Ava je ostala bez svog starog profila, a za RTL.HR otkrila je kako je u petak s odvjetnicom podnijela kaznenu prijavu.

“Moj profil sa 109 tisuća pratitelja i plavom kvačicom verifikacije je ponovno ukraden. Iako imam račune na Twitteru i TikToku, sve to koristi treća osoba, a mi smo u petak podnijeli krivičnu prijavu. Još uvijek mogu ući u svoj Facebook račun, ali ne mogu tvrditi da to ne radi i treća osoba…”, kazala je za RTL.HR naglasivši kako je trenutno pod velikim stresom.

AVA KARABATIĆ OTKRILA: ‘Izgubila sam osobu, koja me toliko pazila i voljela. Moja luda glava i ovisnost bila je udarac…’

“Prošla sam sve to već 2009. i 2016., ni kriva ni dužna. Teško mi je i pod velikim sam stresom. Ali kakvo god netko mišljenje imao o meni, ja imam svoj stav o moralu i zašto bi drugi koristili moj lik i djelo za svoju promociju? Nije mi lako sve to podnositi. Kao što Grdović kaže ‘nije u šoldima sve’, novci su najmanje bitni, ali to je sve veliki pritisak jer se ipak danas od društvenih mreža živi”.