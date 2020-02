SHOPPING KRALJU KRISTIJANU NIJE POMOGAO NI ČAROBNI ŠTAPIĆ: ‘Ja ne znam kamo je ovaj dečko odlučio ići, ali ovo nije nikakva magija’

‘Kristijan je ponudio novu vrstu bunta koja je, po meni, previše suvremena i previše street style, a dosta predmeta nema veze s temom. Stvari nisu usklađene i fali mi klasičnog bunta’, komentirao je Sever

Dok su gledatelji jučer vidjeli prvog kandidata koji želi postati shopping kralj, danas je red stigao na konobara Kristijana Varzića, nekadašnjeg modela i ljubitelja Harryja Pottera. I ne samo to, Kristijan je toliki obožavatelj mladog čarobnjaka da kod kuće ima i njegov čarobni štapić! Tema tjedna je “Buntovnik s razlogom”, a Matija, Samir, Ivo i Alen došli su kod njega doma kako bi vidjeli što sve Kristijan skriva u ormaru. Za to vrijeme on je sa šoping partnericom, prijateljicom Anitom krenuo u pohod na dućane. Zanimljivo je da je Anita bila i pobjednica tjedna u jednoj sezoni “Shopping kraljice”, a Kristijan joj je tada bio shopping partner. Sad mu je odlučila uzvratiti uslugu.

Prvo na piercing

Mladi je konobar odmah nakon izlaska iz kombija otišao ni manje ni više nego u tattoo studio i odlučio staviti piercing na usnicu! ”Čekaj, on danas ide na pirsanje?! Pa to je najkonkretnija stvar koju smo imali u našim emisijama”, komentirao je Boris Sever. ”S piercinzima sam već iskusan. Imao sam ih nekoliko, nekoliko sam ih izvadio, imam dva na jeziku i nema straha”, objasnio je Kristijan. Nakon uspješnog novog piercinga, Kristijan i Anita uputili su se u shopping za koji su imali četiri sata. Krenuli su od tenisica, a Kristijan je odabrao skejterske tenisice, što se modnom kritičaru Severu nikako nije svidjelo. ”Neka zamahne čarobnim štapićem i neka shvati da ove skejterske tenisice uopće ne idu uz temu”, rekao je Robert, no Kristijan je već kupio tenisice.

Skejterski stil nije oduševio Severa

U budžetu mu je ostala još samo 991 kuna, što je Severa zabrinulo komentirajući da je potrošio već hrpu novca na piercing i tenisice, umjesto da je odabrao nešto što odgovara temi. Za to vrijeme dečki su u Kristijanovu ormaru pronašli i žensku odjeću, čemu se nisu nadali, pa su zaključili da je odjeća zasigurno od Anite. U shoppingu je Kristijan uspio kupiti majicu kratkih rukava koju nije ni probao, a kada je posegnuo za ruksakom, modni dizajner morao je komentirati. ”Uzima sportski ruksak koji je isto skejterski… Ja ne znam kamo je ovaj dečko odlučio ići, ali ovo nije nikakva magija”, kazao je Sever. Za to je vrijeme Kristijan kupio i jaknu, a odlučio se i za nakit te sunčane naočale.

‘Fali klasičnog bunta’

”Ja sam zbunjen, takvo mi je prirodno stanje”, branio se Kristijan, a Anita je rekla da svom prijatelju nije željela odmoći svojim prijedlozima jer bi bio još više nervozan. Došlo je vrijeme da Kristijan prošeće pistom. ”Kristijan je ponudio novu vrstu bunta koja je, po meni, previše suvremena i previše street style, a dosta predmeta nema veze s temom. Stvari nisu usklađene i fali mi klasičnog bunta”, objasnio je modni kritičar. Ostali kandidati i njihove shoopping partnerice također su komentirali Kristijanov izgled, a Barbara i Matija dali su mu ocjenu 5 jer je promašio temu, dok su svima bile najbolje tenisice.

Maja i Ivo također su dodijelili peticu, a Alen i Elma komentirali su da je bio donekle u temi, no nedostajala mu je bijela majica ili karirana košulja, pa su mu dali ocjenu 4. ”Trebao si staviti majicu i košulju kao što je bilo rečeno”, rekao mu je Samir, a od njega je dobio sedmicu. Kristijan je ukupno dobio 21 bod, a hoće li Samir uspjeti dobiti više, gledatelji će doznati već sutra od 17.30 sati na RTL-u.