SHELDON OPISAO SVOJU BORBU S KORONAVIRUSOM I OTKRIO ŠTO GA JE NAJVIŠE UZNEMIRILO: ‘Nisam imao pojma da se to može dogoditi…’

Jim Parsons, glumac koji se proslavio ulogom Sheldona Coopera u “Teoriji velikog praska”, opisao je voditelju Jimmyju Fallonu svoje iskustvo s koronavirusom. Parsons i njegov suprug Todd Spiewak virus su preboljeli još sredinom ožujka.

Glumac je otkrio koje da su neki simptomi bili prilično uznemirujući. “Nismo znali o čemu se radi, mislili smo da je u pitanju prehlada, no sve smo manje u to vjerovali, a onda smo potpuno izgubili osjet mirisa i okusa”, ispričao je glumac. “Usprkos svim opisima, nisam imao pojma da okus i miris mogu potpuno nestati. Ništa ne može pokvariti iskustvo jedenja kao karantena. To je brutalna definicija propalih kalorija”, dodao je.

Parsons i je otkrio da je agonija trajala šest tjedana te da se na kraju osjećao iscrpljeno, iako nije imao teške simptome.