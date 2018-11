SEVERININ SVEKAR O ODNOSU S NJEZINIM SINOM: ‘Prihvaćamo ga kao svog, a mene zove lažni deda’

Severina mu je, kaže, poput vlastite kćeri, zna sve njezine pjesme, a nada se da će ona i Igor dobiti dijete

Dragan Kojić Keba u intervjuu za Kurir progovorio je o svojoj obitelji, osvrnuvši se i na odnos sa Severininim sinom Aleksandrom kojeg je, tvrdi, prihvatio kao svog i koji ga zove “lažni deda”. “Sviđa mu se to ‘lažni deda’, iako me voli kao pravog. To se ne može opisati riječima, ta se ljubav vidi u pogledima”, poručio je.

I Severinu, kako kaže, doživljava kao vlastitu kćer. “Do prije tri godine o njoj nisam znao ništa. Čuo sam samo za njezino ime i pjesmu “Ja samo pjevam” koju sada stalno pjevam, a naučio sam i druge. I ona zna sve moje pjesme”, rekao je te dodao da se nada da će ona i Igor dobiti dijete.

Na pitanje koliko mu znači podrška supruge Olje, odgovara: “U životu uvijek postoji jedna ljubav koja traje bez obzira na sve vjetrove, oluje i brodolome. Ako postoji idealna žena, a ne postoji, Olja je najbliža.”