Pjevač Dragan Kojić Keba za Srpski telegraf je otkrio kako sa sinom Igorom ne komunicira često u posljednje vrijeme jer ima previše obaveza. Također, rekao je i kako s njim uopće ne priča o njegovoj supruzi Severini koja već mjesecima nije bila u Beogradu, prenosi Ekskluziva.

“Ništa posebno ne želim u Novoj godini, osim da koronavirus prođe i da svi budemo zdravi. Novogodišnje praznike ću provesti kod kuće, ali sumnjam da će cijela moja obitelj biti na okupu. Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam šta se u njihovom braku dešava, ne pričam s njima! Niti treba da se miješam u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obaveza, pa često nije kod kuće. Ne znam šta je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam da li planira dolaziti u skorije vrijeme, ali to je njena stvar”, kazao je Keba.

Njemu nije jasno zašto ga mediji uvijek ispituju o Severini i bračnom životu njegovog sina.

“Moj sin i snaha imaju svoj život. Njih morate pitati hoće li biti u Beogradu za praznike. Ne mogu odgovarati umjesto njih jer svakako nisam dobro upućen. Ne znam ni ja”, istaknuo je.