SEVERININ SVEKAR KOMENTIRAO PRESUDU: ‘Zločin je majci oduzeti dijete nakon sedam godina’

Zločin je i presedan nakon 7 godina oduzeti majci dete..i taj “rat”šteti najviše detetu jer dete(ali) kada dovoljno odraste lako odlučuje kome će i koliko vremena posvetiti…Rešiće to mali Aleksandar i pre vremena postati Veliki Aleksandar…video sam i osetio tu mudrost u njegovim iskrenim dečijim okicama…Daće Bog..biće to sve oke…..ps…Hvala fanovima na poslatom snimku♥️♥️♥️