SEVERININ ODVJETNIK: ‘Ovo je apsurd! Sud je trebao maknuti skrbnicu iz spisa jer ju je Severina ozbiljno uvrijedila’

Odvjetnici Severine uložili su žalbu na privremenu mjeru suda prema kojoj sin Aleksandar treba živjeti kod oca

Nakon što je sutkinja s Općinskoga građanskog suda u Zagrebu presudila da će se o Aleksandru, sinu Severine i Milana Popovića, brinuti otac, Severinini odvjetnici odmah su uložili žalbu na tu privremenu mjeru. Ne zna se kada će se žalba razmotriti, ali odvjetnik splitske pjevačice Mate Matić vjeruje da će dobiti oznaku “hitno”, piše Slobodna Dalmacija.

“Vijeće odlučuje o hitnosti postupka, tako da ne postoji nekakav ozbiljan rok o kojemu možemo govoriti. Postoji samo nekakva ustaljena praksa da se to rješava relativno brzo… Po meni bi to trebalo riješiti u okviru tridesetak dana. Međutim, nažalost, praksa pokazuje i druge mogućnosti, jer ta privremena mjera sada kao rješava situaciju do pravomoćnog okončanja postupka. Čak bih rekao da je ovo prehitan postupak, mi ćemo učiniti sve da napravimo pritisak. Ali ne odlučujemo mi, nego vijeće koje će dobiti predmet i o tome odlučivati”, rekao je Mate Matić za Slobodnu Dalmaciju.

OTKRIVENO: Zbog ovoga je sud odlučio malenog Aleksandra povjeriti ocu, a ne majci Severini

UDRUGA B.A.B.E. ZABRINUTA ZBOG SLUČAJA SEVERININOG DJETETA: ‘Ovo je osobito zabrinjavajuće’

Sukob skrbnice sa Severinom

Matić tvrdi da ga puno ljudi zove s novim detaljima vezanim uz ovaj slučaj te da ima informacije kako je odluka donesena neobjektivno. Tvrdi i kako je skrbnica za dijete od ranije bila u sukobu s njegovom klijenticom.

“Čak imam neke informacije sa strane da je ova odluka uistinu donesena na temelju poveznica ljudi koji su trebali biti objektivni, a zapravo su bili jako, jako povezani s drugom stranom. Mi smo na samoj raspravi rekli da skrbnica za dijete, koja je postavljena, više od dvije godine nije bila u kontaktu s djetetom, a donosi mišljenje da dijete treba dodijeliti ocu. To je stvarno apsurd. Kasnije smo vidjeli da je ona ušla u direktan sukob sa Severinom, jer ju je Severina uvrijedila u jednoj njihovoj komunikaciji e-mailom. To čak i sud zna. Prema tome, kad imate takav odnos i sukob, vi kao sudac morate takvu osobu maknuti iz spisa. Severina je skrbnicu ozbiljno uvrijedila, pa smatram da je sud tada morao nju izuzeti i staviti nekog drugog, jer objektivno se nije moglo očekivati da će donijeti neku pametnu odluku osim ove koju je izrekla. U biti je to smiješno, jer time ne nanosi štetu samo Severini, nego i djetetu, a to je ono što oni u ovom slučaju zaboravljaju”, smatra Matić.

SEVERINA SE GUŠI U SUZAMA: IZGUBILA JE SKRBNIŠTVO NAD SINOM! ‘Ne znam što bih vam rekla, ovo je presedan…’

Pokušat će se dogovoriti s Popovićem

Dodaje kako se čuo s “drugom stranom” kako bi se pronašlo neko kvalitetno rješenje viđanja sina te da bi pokušao s Popovićem postići dogovor koji bi bio dobar za sve. Naime, prema novoj odluci suda Severina ima pravo viđati sina utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati te se s njim može družiti svaki drugi vikend.

“Ja sam se čak čuo i s kontra stranom da pokušamo u interesu djeteta naći neko kvalitetno rješenje, jer ovaj termin viđanja, koji je sud odredio, može biti i drugačiji ako se roditelji tako dogovore. Probao bih sada s Popovićem, bez obzira na ratove koje vodimo, postići nekakav zajednički dogovor vezano uz dijete kako bi ono imalo što manje trauma. Pitanje je hoće li druga strana na to pristati, ja čak i vjerujem da hoće, jer sam uložio napore da se ispoštuje sudska odluka. I Popovićev je odvjetnik rekao da ćemo nakon svega sjesti… Ja ću, bez obzira na ratove, probati mimo svega raditi na rješavanju situacije za dobrobit djeteta”, kaže Matić.

Severina može preuzeti sina u subotu u 10 sati, a ocu ga treba vratiti u nedjelju do 20 sati. “Tražimo li da vikend počinje petkom, kao što je to dosad bilo u Popovićevu slučaju?! Neka se oni dogovore, ne bih sada u detalje. Ovoga trenutka imamo to što imamo. Nažalost, u ovom trenutku moramo računati samo na dobru volju druge strane, jer druga strana ima odluku koju moramo poštovati. Ako postoji fleksibilnost, a mislim da je mora biti zbog djeteta, onda Severina možda dobije onoliko dana koliko dijete bude tražilo”, kaže Matić za Slobodnu Dalmaciju.

KARLEUŠA IZVAN SEBE ZBOG SEVERINE: ‘Bruka i sramota! Ona je divna požrtvovna majka. Kakvom liku su dali dijete. Nemam riječi…’