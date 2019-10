SEVERINI JE DOSTA, KRENULA JE I NA SAM DRŽAVNI VRH: ‘Toliko su nas preplašili da nitko više ništa ne govori u ovoj državi, a riba smrdi od glave!’

Severina tvrdi kako glavni ljudi koji sjede na pozicijama zlorabe svoj utjecaj i položaj u društvu

Pjevačica Severina Kojić održala je konferenciju za novinare povodom svoje regionalne turneje “The Magic Tour” na kojoj je otvoreno progovorila o obiteljskoj i sudskoj drami koju proživljava radi bivšeg partnera Milana Popovića koji je ujedno i otac njezinog sina Aleksandra.

SEVERINA NA PRESICI TEŠKO OPTUŽUJE ŠKOLU: ‘Dijete su navlačile i tjelesno i fizički ga povrijedile te ga dva sata nisu puštale”

Novinarki Jutarnjeg lista u intervjuu objasnila je kako se uopće stigne pripremati za ovako opsežan poslovni projekt i veliku turneju u jeku privatnih problema koji je “bombardiraju” sa svih strana, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Kao i svi ljudi u Hrvatskoj. Onako kako oni uspijevaju zadržati osmijeh s malim plaćama, sa svim što se u našem sustavu događa krivo, u sustavu gdje se puštaju na slobodu silovatelji djevojčice.

Mislim da imam probleme kao i svi drugi ljudi, ali sam imala sreću što sam imala danas press konferenciju, za koju se uopće nisam spremila za ono po što sam došla. Nego sam mogla upotrijebiti svoju ‘poznatost’, ne znam kako bi drugačije rekla, da bi reagirala kao obična mater, o toj školi u kojoj vlada strahovlada, puno majki je nastradalo i dizalo tužbe u toj školi.

‘Dva sata su ga maltretirale’

To što su učinile učiteljice, Marina i Petra, mom sinu, po nalogu ravnateljice da ga uopće ne puste iz učionice, što su ga dva sata maltretirale, to se ne bi smjelo nigdje događati, ni u kakvim ustanovama, a pogotovo u školstvu, gdje postoje pedagozi. Jesu li to uopće pedagozi?

Jako je loše kad vas negiraju kao čovjeka, kao majku, kao osobu, mene nitko iz škole nije nazvao do dan danas, i dalje mi prijete, pišu mailove, i otac i ravnateljica kažu da to ništa nije istina, mada je tamo došla i policija, sve su vidjeli što se dogodilo.

Ali s tim se susreću brojne majke, ja sam na liniji s brojnim majkama, na primjer s Edinom Dedić, kojoj je muž istukao dijete tako da mu je izbio oko, taj čovjek je u zatvoru i dalje iz zatvora piše tužbe i ona mora reagirati na njih”, ispričala je.

Severina kaže kako će sina najvjerojatnije premjestiti u drugu školu.

Bori se svojom pameću i ljubavlju

“Ne želim da mu se dogodi retraumatizacija, on ne želi ići u tu školu, jer misli da će ga ostaviti tamo cijelu noć, nije uopće znao zašto se to događa”.

Pjevačica tvrdi kako glavni ljudi koji sjede na pozicijama zlorabe svoj utjecaj i položaj u društvu.

“Slučajevi umjesto da se rješavaju na sudu, na žalost, ne rješavaju se. Tek kad sve to kažete novinarima, stvari se počnu rješavati po medijima”, objasnila je.

“Kad zagrizete u život i kad znate da ispravno radite, onda vam ne može nitko ništa. Učinila sam sve za svoje dijete i borim se svojom pameću i ljubavlju… Mislim da su nas toliko preplašili da više nitko ništa ne govori u ovoj državi, ali mora im se reći da nisu okej i da riba smrdi od glave.

Ništa se od svega ne bi desilo da glavni ljudi koji sjede na pozicijama nisu, kako vi kažete navodno da ne mogu tužiti, radili neke stvari i koristili svoje pozicije i mislim da je toga dosta!”, zaključila je Severina.