SEVERINA VIDEOM U BIKINIJU RASPAMETILA DALMATINCE: ‘Nama u Splitu u krsnom listu odmah i to napišu’

Nama u Splitu kad se rodimo odmah u krsnom listu napišu i “navija za Hajduk”. Kako bi van rekla… Poslušajte pismu i sve će vam bit jasno… 🔊 Nego, ‘ko ima bolju fotku s grbom svog kluba? Kakve plocice,ha?Ja znam za jednu Sonjinu, tako da nominiram @sonjadvornik, a uz #zbogjedneljubavi i sve vas 🔴🔵 Pozdrav iz Zagreba! 😂 #plocicepomojojmeri #svojnasvome #hajduksplit #hajdukzivivjecno #hajduk1911 #split #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina