Pjevačica Severina Vučković ovoga vikenda održala je koncert za pamćenje u gradu Prevalje u Sloveniji. Ona je pratiteljima na Instagramu podijelila snimke nastale iza pozornice, a nakon toga otkrila im je i kakva je atmosfera bila tijekom njenog nastupa.

Severina je poznata po svojim jedinstvenim outfitima na koncertima, a za nastup u Sloveniji odlučila se za trendy rokerski look.

Pjevačica je na sebi imala sivu majicu s printom "Bing" te sive vruće hlačice, a rokerski styling upotpunila je efektnim viskom lakiranim čizmama koje su istaknule njene utrenirane noge.

"Halo Bing, kako brat?", napisala je u opisu obave.

Severini se u komentarima odmah javila dizajnerica Matija Vuica. "To", napisala je uz emotikone plamena i crvenog srca, a Severina joj je odvratila: "Yes, yes".

Pjevačica je dobila mnoštvo lajkova i komplimenata od oduševljenih pratitelja.

"Tako si seksi", "Kraljica", "Rock chick", "A Seve kao curica", "Prelijepa", "Žena, majka, kraljica", poručili su joj.