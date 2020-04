SEVERINA U IZOLACIJI ZAPJEVALA JEDAN SVOJIH OD NAJVEĆIH HITOVA: Fanovi oduševljeni; ‘Ovo diže iz mrtvih’

View this post on Instagram

Pozdrav Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji… Volimo vas 💜 Cijelu emisiju SeVeTeVe možete pogledati na mom YT kanalu (link in bio), gosti @senida_h, @bogdangoranbogdan, @dedic.matija, @amirkazicleo, Darijo Juričan, @bojan.dragojevic, @ana.vurcer, @ljubomirstankovic_official, @natalija.kovacevic.54 i moj band: @alenkamilano @ivan.pesut @marionovakovic5 @dariomihic @kopeckimario #damirsomen #seveteve #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina