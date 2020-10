SEVERINA U EMOTIVNOJ OBJAVI: ‘S ponosom slušam kad je drugi hvale, a ja ne mogu dovoljno zahvaliti ‘onom gore’ što mi ju je poslao…’

View this post on Instagram

Postoje u nama neki osjećaji neprevodivi u riječi… kad se rodila, dala sam joj ime… Mia, ni ne znajući koliko će joj to ime pristajati… jer je mila i jer je moja. S ponosom slušam kad je drugi hvale, a ja ne mogu dovoljno zahvaliti “onom gore” što mi ju je poslao. Mila moja, želim da nikad ne skidaš ovaj osmijeh s lica i da te sreća prati gdje god krenula. Sreeetan rodjuš, okrugli 30i, finili su Mare bali 🎼😂 Voli te ponosna tetka 💜😇🎂🥂💥🌟✨#happybirthday #mojamia #tridesete #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina