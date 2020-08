SEVERINA U DIRLJIVOJ OBJAVI: ‘Rajka sam srela prije dva tjedna, izgrlili smo se i skoro zaplakali…’

View this post on Instagram

S 9 godina sestra me dovela za ruku u ‘Mozaik’ na audiciju za takmičenje “Djeca pjevaju.” Kad je došao moj red, ušla sam i rekla da želim pjevati pjesmu ”Moja Milena” od Novih fosila. Remi Kazinoti, tad tek sa završenom akademijom, mi je rekao: “Ne možeš, mala, tu pjesmu pjeva muškarac…” Rekla sam: “Ili tu ili ništa.” On je rekao: “Onda ništa.” I ja sam se uputila prema vratima. Moja sestra me nagovarala da pjevam neku drugu pjesmu. Nisam htjela i već sam se uhvatila za kvaku, kad se iz jednog kantuna digla jedna gospođa i rekla: “Slušaj, Remi, pusti ovu malu da piva šta oće.” To je bila Lepa Smoje. Takmičenje je bilo u splitskom HNK-u. Pobijedila sam… Rajka sam srela slučajno prije dva tjedna, izgrlili smo se i skoro zaplakali, nisam ga vidjela dugo. On je jedan od najvećih kompozitora s ovih prostora ikada. Jednom me nazvao i rekao da ima pjesmu ‘Nedostaješ mi’ za mene, ali da želi da je otpjevam u studiju nakon koncerta u 2h ujutro, umornog glasa. Pjevala sam spavajući i molila ga da snimam sutra. “Neee, ovo je to, ovo mi je trebalo” – kaže i sjedne u 5h ujutro za klavir u studiju i odsvira solo u toj pjesmi. Dok sam ga gledala kako svira i sklada u isto vrijeme, bila sam presretna, jer je on napisao glazbu za “Moju Milenu”… Da je živio u nekoj drugoj zemlji, dobio bi sve počasti, jer je svojim pjesmama bio u našim životima. Nedostaješ mi, Rajko… Nedostaješ generacijama koje su rasle uz Nove fosile. “Nedostaješ mi do bola…” Volimo te svi ❤️❤️❤️❤️ Počivao u svojim pjesmama… #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina