SEVERINA SE U SAMOIZOLACIJI PRISJETILA LEGENDARNOG ARSENA: ‘Imala sam sreću družiti se s njim, bio je nevjerojatno duhovit…’

Pjevačica se prisjetila Arsena Dedića koji nas je napustio prije pet godina

Severina Kojić prije nekoliko dana objavila je da je zaražena koronavirusom i trenutno se nalazi u samoizolaciji. Pjevačica se na svom Instagramu prisjetila legendarnog glazbenika Arsena Dedića kojemu je danas peta godišnjica smrti.

“Arsen Dedić je bio faca, svoj, u svom svijetu, s pjesmama koje sam slušala k’o mala… Dida moj, Djevojka za jedan dan… Imala sam sreću družiti se s njim, bio je nevjerojatno duhovit… Našla sam snimku koja me (pod)sjetila na njega i nasmijala do suza… Hvala ti, Arsene, što si to bio ti. Hvala ti za pjesmu Sama na sceni, ali po ovome ću te pamtiti, po tvom humoru… Kažu da čovjek kad se počne smijati na svoj račun, sve preboli… #TeamPositive”, napisala je.

ŠTO SE DOGAĐA MEĐU NJIMA? Pogledajte što je Igor objavio nakon što je Severina otkrila da je pozitivna na koronavirus

Severina je prošli tjedan objavila da je pozitivna na koronavrius.

SEVERINA OBJAVILA: ‘Danas sam dobila potvrdu da sam pozitivna na koronavirus…’

“Premda nemam nikakve simptome, danas sam dobila potvrdu da sam pozitivna na COVID 19, dok je test moga sina negativan. Odmah jutros, nakon kontakta s epidemiologom, poduzela sam sve mjere, promptno izvijestila oca djeteta te u dogovoru s ocem predala ga dva dana prije određenog termina, da samoizolaciju provede s njim, bez obzira na negativan test.

Kako bismo zajednički zaštitili privatnost i izbjegli stigmatizaciju djeteta, ujedno sam zamolila oca za diskreciju. Međutim, 20 minuta nakon što je otac preuzeo dijete, u srbijanskim se medijima pojavila vijest da sam zaražena ‘partijajući po Dalmaciji s djetetom’.

Dakle, da, imam pozitivan test, nemam simptome, zarazila sam se od bliske osobe, vjerojatno po povratku u Zagreb, a ne tijekom ljetovanja u Dalmaciji. Budući je ta osoba jučer dobila pozitivan test, odmah smo sin i ja išli na ponovno testiranje, jer je naš prvi nalaz bio za oboje negativan. Apeliram na medije, posebno u Srbiji, da se suzdrže od objava neistinitih, neprovjerenih, odnosno izmišljenih informacija”, poručila je pjevačica.