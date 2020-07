SEVERINA SE U EMOTIVNOJ OBJAVI PRISJETILA OLIVERA: ‘Jednom me, negdi u lito 2001., zamolio…’

‘Jer ljudi su ga svugdi volili i volimo ga svi… Zauvik (si tu)’, zaključila je pjevačica

Severina se povodom druge godišnjice smrti Olivera Dragojevića na Instagramu prisjetila jedne anegdote vezane uz legendarnog glazbenika. Pjevačica je objavila i snimku s jednog njezinog koncerta na kojemu je izvela “Cesaricu”.

“Olivera san volila i kao muzičara i kao osobu… Više puta smo zajedno putovali, smijali se, vozio je brzo… Jednom me, negdi u lito 2001., zamolio da umjesto njega održim koncert u Veloj Luci. Rekla san ‘ne mogu’, a on je reka ‘al ja ne mogu više od tebe’. I tu me je šarmira, ima je šarma, i otišla san pivat (u japankama, jer sam do njega svratila s plaže)… Ljudi su došli slušati Olivera, ja sam im objasnila situaciju i svi su se smijali. Ovo nije taj koncert, ovaj je održan u nekom klubu u dijaspori prije dvi godine, nešto malo prije nego je On otiša ća… Jer ljudi su ga svugdi volili i volimo ga svi… Zauvik (si tu)…”, napisala je.

