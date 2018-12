SEVERINA ČUČNULA I IZBACILA GUZU NA BAJKOVITOJ PLAŽI NA ZANZIBARU: ‘Koja bomba’

View this post on Instagram

Muke mi ježove imam virozu, zato sam sinoć morala odgoditi koncert u Pforzheimu. Žao mi zbog toga… 😞 Ali ova sličica mi je popravila raspoloženje… #jez #viroza #tb #zanzibar #tanzania #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina