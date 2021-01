SEVERINA SE OZBILJNO BACILA NA OBJAVLJIVANJE DOSAD NEVIĐENIH LJETNIH FOTKI: Ovaj put pokazala je perfektne noge

Pjevačicu je uhvatila nostalgija prema putovanjima pa posljednjih dana na društvenim mrežama objavljuje stare fotke s odmora

Severina se očito zaželjela toplijih dana i oskudnije odjeće. Na Instagramu posljednjih dana objavljuje fotke s odmora na kojima pozira u badićima ili lepršavim haljinama, a danas je fanove oduševila fotkom s plaže.

Zamišljeno je pozirala sjedeći na stijeni odjevena u bikini i traper jaknu. U opisu je otkrila da je fotografija nastala u Kaliforniji.

MA TKO KAŽE DA JE HLADNO? Seve se skinula u kupaći i još jednom izdominirala

U opisu je citirala prigodnu pjesmu Enesa Kiševića i otkrila da joj je on omiljeni pjesnik.

“Izvori moraju izgraditi svoj put,

a more ne mora.

Rijeke moraju imati svoj cilj,

a more ne mora.

Sunce se mora svijetu dokazivati,

a more ne mora.

Galeb se mora moru diviti,

a more ne mora.

Ribari moraju mreže bacati,

a more ne mora.

Brod mora imati kapetana,

a more ne mora.

Žene moraju čekati mornare,

a more ne mora.

Svijet mora preko pomora,

a more ne mora.

Svijet mora i što ne mora

da bi živio.

Svijet mora, da bi preko mora

mora vidio.

Svijet mora,

mora,

mora niz rijeku”, glase stihovi pjesme koju je citirala pjevačica.

ŠKORO U ‘NEDJELJOM U 2’ SARKASTIČNO O SEVERINI: ‘Nisam se nikad bavio kolegicom… kako se već sad preziva’

Pratitelje je oduševilo i ovo Severinino izdanje pa komplimenata ni ovoga puta nije nedostajalo.

“Kako romantično”, “Prelijepa si”, “Sirena”, “Predivna fotka”, “Predivni stihovi, uvijek lijepa”, “Seve, za sva si vremena, čista desetka”, samo su neki od komentara.