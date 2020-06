SEVERINA SE JAVILA NA INSTAGRAMU: ‘Biram ljude po duši, ne po zvanju, statusu, parama…’

View this post on Instagram

Vitar u kosi, oni pivaju, a ja se sitim stihova Stefana Simića: "I dalje biram ljude po duši Ne po zvanju, statusu, parama Briga me za to, iskreno Duša me zanima Ili nekoga osećam ili ne osećam Ili mi prija ili ne prija Ako ne prija Nema te sile da tu ostanem Pa da je ne znam ko… Ili pored nekoga mogu da dišem ili se sklanjam A duša se oseća Ide u susret jedna drugoj Prepozna se… Zato sve radim po duši Tako i živim Vođen unutrašnjim osećajem Ko treba da je tu, tu je Ko nije, sam odlazi Kada do toga dođeš došao si do najvažnijeg Došao si do sebe I osećaja za život Da jasno znaš šta te hrani a šta troši Zato volim da sam odmor za dušu ljudima I volim one koji su to meni To su moji prijatelji To su moja braća U kojima budim najlepša osećanja I oni u meni Sve ono ostalo me zamara, iscrpljuje I služi egu da pokaže kako je ne znam šta Dušu to ne zanima Ona bi da voli, grli, mašta, raduje Da se ušuška i da joj bude lepo Zato mi je duša toliko važna I imam sa ljudima ili takav odnos, duševni, pravi Ili nikakav Jednostavno ne znam drugačije Niti želim drugačije U protivnom želim da ih sklonim iz svog svega Da mi ne narušavaju ono najvažnije A to je duševni mir Koji nema cenu Zato duša Kao odgovor na mnogo šta Ko to zna da prepozna Savršeno zna o čemu pričam I koliko je sve lepše sa dušom…" #StefanSimic #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina