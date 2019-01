SEVERINA S MUŽEM I SINOM ODMARA NA MALDIVIMA: ‘Ne dozvolite da vama vladaju ljudi, novac i prošlost’

View this post on Instagram

Dragi moji, u novoj godini vam želim da se vratite u djetinjstvo kad ste bili mali, nevini, neiskvareni, kad ste bili novi mladi softver u koji su godinama raznorazni krivi ljudi, teške situacije, tuge, nesreće, bolesti, ponižavanja na svim poljima, svadja u kući, na poslu, od malih prekrasnih bića stvorili to što smo danas. Dragi Djeda Mraze, daj da sebi stvorimo sreću koju su drugi godinama kvarili. Skini sa ljudi oklope lažnog samopouzdanja, bahatosti, zloće, hladnoće, ogovaranja, zavisti, ljubomore i površnosti. Dragi Djede Mraze, vrati nas sve na tvorničke postavke i pusti nas da sami izaberemo svoju sreću i ljude koji nas bezuvjetno vole. Želim vam to od danas pa do kraja života. U ogledalu nećete vidjeti svoju nutrinu pa vam ne želim da budete lijepi, debeli,mršavi i ono što mislite da će se svidjati drugima. Želim vam da ste lijepi iznutra u svakom kutku vašeg tijela i da nikad ne osjetite bol i da vas nikad nitko ne povrijedi. Ne dozvolite da vama vladaju ljudi,novac i prošlost. Budite ponovo djeca jer umjetnost života je uzdići se do jednostavnosti. Budite mi zdravi i volim vas puno❤️ Živjela ljubav!…jer #ljubavseljubavljuvraca #volimstosevolimo #severina