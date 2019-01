SEVERINA S MUŽEM I SINOM ODMARA NA MALDIVIMA: ‘Ne dozvolite da vama vladaju ljudi, novac i prošlost’

View this post on Instagram

Dragi moji, u novoj godini vam zelim da se vratite u djetinjstvo kad ste bili mali,nevini,neiskvareni,kad ste bili novi mladi softver u koji su godinama raznorazni krivi ljudi,teske situacije,tuge,nesrece,bolesti,ponizavanja na svim poljima,svadja u kuci,na poslu,od malih prekrasnih bica stvorili to sto smo danas. Dragi Djeda Mraze ,daj da sebi stvorimo srecu koju su drugi godinama kvarili. Skini sa ljudi oklope laznog samopouzdanja,bahatosti,zloce,hladnoce,ogovaranja,zavisti,ljubomore i povrsnosti. Dragi Djede Mraze,vrati nas sve na tvornicke postavke i pusti nas da sami izaberemo svoju srecu i ljude koji nas bezuvjetno vole. Zelim vam to od danas pa do kraja zivota. U ogledalu necete vidjeti svoju nutrinu pa vam ne zelim da budete lijepi,debeli,mrsavi i ono sto mislite da ce se svidjati drugima.Zelim vam da ste lijepi iznutra u svakom kutku vaseg tijela i da nikad ne osjetite bol i da vas nikad nitko ne povrijedi .Ne dozvolite da vama vladaju ljudi,novac i proslost. Budite ponovo djeca jer umjetnost zivota je uzdici se do jednostavnosti. Budite mi zdravi i volim vas puno❤️ Zivjela ljubav!…jer #ljubavseljubavljuvraca #volimstosevolimo #severina