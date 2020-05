SEVERINA PROGOVORILA O BLISKOM PRIJATELJU: ‘Koliko sam se s tobom nasmijala i koliko se svaki put obradujem kad te vidim…’

View this post on Instagram

Koliko sam se s tobom nasmijala i koliko se svaki put obradujem kad te vidim… Jer neki se ljudi moraju voljeti. Sretan rođendan, prijatelju @davorgrgin 💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️ #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina