SEVERINA POKAZALA PREZGODNU NEĆAKINJU: ‘Imam sreću što si moja i što si mi poslana’

Imam sreću što si moja i što si mi poslana. Moj anđeo, suborac i ponekad Alice Cooper 🤣 Sretan rođendan, mrvice moja. Tetka je ponosna na svaki tvoj korak ❤️ #tomoradajemagijabebo @miapopovicmimi #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina