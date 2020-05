SEVERINA OTKRILA DOSAD NEPOZNATE DETALJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: ‘To je za mene bila kuća bez srca…’

Pjevačica je otvorila dušu i otkrila dosad nepoznate detalje iz svakodnevice sa svojom majkom

Povodom Majčina dana, Severina Kojić (48) je na Facebooku progovorila o najvažnijoj osobi u svojemu životu – majci Ani, te u prilogu objavila njihovu nježnu zajedničku fotografiju.

Prisjetila se zanimljive zgode

“Ovo je moja mama, ‘ko god je upozna, svi je vole – vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam… i to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvijek bila briljantno točna: ‘Ćerce, slušaj, samo naprid i ne misli na jučer. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je…”, započela je pjevačica pa nastavila:

“Ej dušo (zove me na telefon) reci mi di si? Jesi jela? Biće nisi? Alo, sad me zvala jedna da nešto pišu o tebi. A ja joj kažem: “Boga ti, a da o kome će”? Pa sam čitala da te nešto napa’ onaj pop. I ja nabavila broj i lipo sam mu sve objasnila. I još sam mu rekla, ako te još koji put spomene, da ću mu ja Boga pokazat. I bija je sad na televiziji, ma te nije ni spomenija”, prisjetila se jedne zgode s majkom.

Ne da mama na kćer

“A nekidan jedna u busu kaže nešto ‘Severina’. I ja pitam: ‘Šta Severina’? A ona kaže: ‘A ali je vi poznajete’? Na to ću ja: ‘Jesam, od malih nogu je znan.’ Slušaj, ćerce, ti znaš ‘ko si i mater zna i da se cili svit okrene protiv, ‘onaj gore’ zna. A znaš i ti i viruj u sebe, jesi me čula? Nego, di mi je unuk? Daj mi dite na telefon… Aloo, baba je, muzuviru moj….”, napisala je u nastavku.

“I tako vam je meni s njom… ‘Nek’ te čuva Gospa Sinjska, sine moj, a mater se moli za te.’ I ja za te… To je mater. Sretan ti majčin dan, volim te, Mama”, zaključila je Severina svoj dirljiv status na Facebooku.