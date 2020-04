SEVERINA OŠTRO PORUČILA: ‘Bitno da se ima novca za fontane, a ljudi su ostali bez doma u srcu glavnog grada’

View this post on Instagram

[E MOJ AJNŠTAJNE] Odgovor na ta i mnoga druga pitanja očekuje nas večeras u 20:30h na Instagram Live. Posebni dragi gosti i gošće (@jalabrat, @discus70queen, @goran_karan_official, @sasamatic_official, @drmilosroganovic, @miadimsic i @boris_novkovic), posebne izvedbe nekih pjesama, ne samo mojih… Puno lipih iznenađenja… Čekam vas večeras u 20:30h ❤️ #ostanidoma #stayhome #svejerelativno #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina