SEVERINA OPET NA UDARU: Nakon objave pornića bila je u depresiji, sada joj je ponovno zadan udarac

Fotografije gole Severine preplavile su internet, a seksi kadrovi mnoge su podsjetili na skandal iz 2004. godine kada je u javnost procurila snimka seksa pjevačice i njezinog tadašnjeg partnera.

Severina se ponovno našla u središtu seks-skandala kada su u javnost procurile njezine golišave fotografije. Pjevačica je seksi kadrove snimila sama, a na fotkama je gola, s grudima u prvom planu.

Nije poznato tko je plasirao taj eksplicitni sadržaj u javnost, no Severinin menadžer tvrdi da je riječ o “osveti bivšeg ljubavnika”. S obzirom na to da je jednu od fotografija koje kruže internetom objavila sama pjevačica 2014. godine, čini se da su sve nastale tijekom njezinog tadašnjeg posjeta Parizu.

Slavni pornić s jahte

Ovo nije prvi put da javnost Severinu (46) vidi bez odjeće. Golišave fotografije sve su podsjetile na 2004. godinu kada je Hrvatsku potresao pornić koji je snimila s Milanom Lučićem, koji je bio oženjen i navodno čekao treće dijete sa svojom suprugom. Filmić u trajanju od 11 minuta, koji je nastao na Lučićevoj jahti, obišao je regiju, a našao se i na porno-stranicama.

Severina je za objavljivanje spomenutog videa dobila visoku odštetu, no čitava ju je situacija, rekla je, jako potresla. Mnogi su tada govorili da je pjevačica sama dala objaviti pornić kako bi joj to pomoglo u karijeri. Ona nije bila istog mišljenja.

‘Bačena sam u blato’

“U čemu pomogao? Da budem slavna, da budem poznata, da budem na televiziji? Znate, to ne bi ni bila afera da se radilo o nekoj nepoznatoj osobi, samo je moje ime to napravilo poznatim. Ako je uspjeh nekoga baciti u blato i duboku depresiju, ako je uspjeh da vam se otkažu sponzorski ugovori i kada svaki smijeh koji čujete mislite da je upućen vama i kad sam morala odustati od onoga što sam najviše voljela, i to gotovo sedam mjeseci, a to su koncerti, onda je pitanje što je to neuspjeh, posebno ako vam se takav neuspjeh dogodi na brdovitom Balkanu. Nečijim zlom postala sam javno dobro. Mislim da je po ovom vašem pitanju taj video pomogao samo onima koji nemaju dobrih argumenta protiv mene pa mi onda, ovisno o svojim frustracijama, manjim ili većim, uvijek kad bi mi htjeli osporiti talent i uspjeh, tim videom kao crvenom krpom mašu pred nosom. Ali ne usuđujem nikoga i nemam gorčine. To je težak udarac za ženu. A u tom periodu sam bila na ‘vrhu svijeta”, rekla je svojedobno Severina za 24 express.

‘Najgori momenti za jednu ženu’

U travnju ove godine, Severina se prisjetila skandala s pornićem kada je nastupila na koncertu u organizaciji splitske udruge Leukemija i limfomi u HNK Split. Tada je publiku nasmijala anegdotom koju je doživjela s pokojnim glazbenikom Arsenom Dedićem.

“Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je situacija koje su baš loše, neću o njima. Al bilo je duhovitih situacija u najgorim momentima za jednu ženu, pojavio se neki film, a ja sam još uvijek uvjerena da to nitko nikad nije gledao”, započela je Severina i nastavila:

“U tim situacijama ljudi uvijek pruže podršku, dobila sam tisuće poruka, ali jedna mi je ostala u najjasnijem sjećanju. Zove me Arsen Dedić i kaže: ‘Kolegice, ja sam čuo da imate neki film, ali nemate glazbu pa se preporučujem'”, rekla je pjevačica te zaključila da ništa nije strašno osim onoga kad su ljudi bolesni, prenio je tada dalmatinskiportal.hr.

Šest puta se zaručila, ali samo se jednom udala

Pjevačica je tijekom godina bila u vezama s nekoliko muškaraca. Kada je započela glazbenu karijeru, surađivala je sa Zrinkom Tutićem. Pričalo se da su zajedno, iako je on tada bio u braku. Godine 1998., Severina je prekinula sve veze sa Zrinkom te ga tužila zbog ‘robovlasničkih’ ugovora koje je za njega potpisivala.

Njezina prva javna veza bila je ona s pjevačem grupe Kojoti, Alenom Marinom. Njih su dvoje bili zajedno oko godinu dana, ramišljali su o vjenčanju, no prekinuli su bez velike medijske pompe.

Nakon njega viđala se s Lučićem. On ju je obasipao luskuznim poklonima pa joj je tako kupio i konja Landona, kojeg je kasnije prodala. Afera s njim poznata je upravo zbog nesretnog pornića.

Nakon prekida s oženjenim Lučićem, Seve je potražila utjehu u zagrljaju poduzetnika Srećka Vargeka. S njim se i zaručila, no zbog čestih nesuglasica su prekinuli.

Godine 2006., Severina je započela dvoipolgodišnju vezu s Matom Čuljkom, s kojim je također bila zaručena. Prekinuli su nekoliko dana prije njezinog 35. rođendana.

Nakon njega je bila u vezi sa Slavkom Šajinovićem, vlasnikom sportskog centra u Rijeci. Za njega se također navodno planirala udati, no ostavila ga je zbog Milana Popovića, kojega je upoznala kada mu je pjevala na rođendanskoj zabavi.

I s njim se zaručila, no i ta je veza završila neslavno. Popović i Severina dobili su dijete, sina Aleksandra, no nekoliko mjeseci nakon njegova rođenja ljubav je pukla. Severina i srpski kralj bakra otada se sude oko skrbništva nad sinom.

Pjevačica je ljubav na kraju pronašla u mladom Igoru Kojiću, s kojim se zaručila – ali i vjenčala. Vjenčali su se u tajnosti u Istri, a zatim su u Srbiji pripremili raskošnu svadbu koju su mediji nazivali ‘balkanskom svadbom stoljeća’.