SEVERINA OPET NA SUDU: Tuži je učiteljica i od nje traži odštetu od 70.000 kuna

Pjevačicu Severinu Kojić (48) tužila je učiteljica u travnju zbog incidenta u školi koji se odigrao u listopadu 2019. godine. Ročište je zakazano u četvrtak na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu, piše 24 sata.

Radi se o pripremnom ročištu na kojemu se one ne moraju pojaviti, osim ako to ne žele. Učiteljica od Severine traži 70.000 kuna odštete. Prvo ročište tog postupka trebalo se održati u studenom prošle godine, no bilo je odgođeno.

Severina se nije pojavila na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu na posljednja dva ročišta koja je u sporu protiv nje pokrenula sutkinja Lucija Lasić koja ju je u veljači tužila zbog povrede prava osobnosti i zatražila naknadu štete od 20.000 kuna. Severina ju je, nakon incidenta u školi u listopadu, na konferenciji za novinare povodom turneje “Magic Tour” javno prozvala.

I dalje se spori s Popovićem oko skrbništva

“Ne znam zašto se čudim što se ovo događa i svom sustavnom psihičkom silovanju od strane oca i institucija kad u ovoj zemlji niti žene niti djevojčice nemaju sudsku zaštitu i podršku za fizičko silovanje. Slično silovanje sam i sama prošla na Županijskom sudu u Splitu, i to u sudskom postupku pokušaja oduzimanja djeteta kod sutkinje Lucije Lasić”, rekla je tada pjevačica.

Naime, sutkinja Lasić bila je u sudskom vijeću na Županijskom sudu u Splitu koje odlučuje o Severininoj žalbi na presudu kojom je odlučeno da njen sin Aleksandar stanuje s ocem, srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem (55), a njoj je pripalo pravo viđanja, a oduzeto joj je pravo odlučivanja u pitanjima zdravstvene skrbi i obrazovanja dječaka.

Severina se i dalje spori s Popovićem oko skrbništva nad sinom na Županijskom sudu u Splitu. Odvjetnik pjevačice Mate Matić za 24 sata kazao je kako se u tom predmetu još čekaju nalazi vještaka. Također, spomenuti medij je saznao da se Severina trenutno nalazi kod kuće u Zagrebu na Kozjaku, a u posjete joj dolazi menadžer Tomislav Petrović. Sa suprugom Igorom (33) i dalje je u braku, no nisu se vidjeli od travnja prošle godine, otkrili su Severinini susjedi.