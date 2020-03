SEVERINA OBJAVILA VIDEO SNIMLJEN ISPRED ZGRADE U BEOGRADU: ‘Sačekuša za mamu’

Severina je objavila snimku na kojoj se vidi kako je ispred zgrade čekaju novinari, fotografi i snimatelji

Severina Kojić na Instagramu je objavila snimku nastalu ispred zgrade u Beogradu na kojoj se vidi kako je čekaju novinari, fotografi i snimatelji. Pjevačica je objavu naslovila “Ljubav u doba korone 3. – Budimo ljudi u neljudsko vrijeme”.

“Sačekuša za mamu, jučer u 15 h (mene nema, ali bar je naišao netko poznat za izjavu). Drage novinarke, novinari, fotoreporteri, znam da je teško vrijeme i da morate objavljivati svoj posao, ali molim vas pazite jedni na druge, koristite masku i rukavice, budite udaljeni jedni od drugih. Drage urednice i urednici, znam da i vi samo radite svoj posao. Nemojte bespotrebnom riziku izlagati svoje fotografe. Neka vaši novinari prvo provjere istinitost ‘dojava’? Ili ‘naloga odozgo’. Neka ovi ‘odozgo’ prvo zaštite svoje radnike maskama i rukavicama. Stoga, medijski ljudi, pazite na svoje zdravlje i svoju dušu. Moju dušu ispuni svaki videopoziv s mojim sinom (jer je njegov tata tako odlučio). I hvala dobroj duši koja mi je dostavila ovaj snimak”, napisala je uz video.

Podsjetimo, Severina se u utorak snimala ispred zgrade Milana Popovića u Beogradu te se požalila da on koristi trenutačnu situaciju s koronavirusom kako bi joj uskratio da vidi sina Aleksandra. Danas se u cijelu priču umiješao i njezin suprug Igor Kojić koji je prozvao Popovića na svom Instagramu.

“Ovaj čovjek po ko zna koji put izmišlja priče i plasira ih u medije ne bi li tako diskreditirao moju suprugu kao ženu i kao majku, učinio je konfliktnom i bahatom osobom da ne kažem nešto gore. Prava istina je da smo supruga i ja ušli u Srbiju 12.03. iz Hrvatske (ne iz Švicarske). Izvanredno stanje i mjere izolacije su uvedene od 16.03. Jedina je istina da ovaj čovjek nije htio predati dijete njegovoj majci na 5 sati druženja, nakon što ga nije vidjela punih 5 dana, a svega 10ak puta u zadnja 4 mjeseca. Proglasio je samoizolaciju, prijavio nadležnim organima sebe i moju suprugu kako bi tako izolirao dijete od majke, a ne od korone. Pa kakav to čovjek moraš biti da u ovo vrijeme kada trebamo biti zajedno i podrška jedni drugima koristi situaciju za osobne potrebe blaćenja druge osobe što privatno što putem medija i to majku svog djeteta… To ne rade ljudi, to ne rade životinje, to rade samo duboko nesretni ljudi”, napisao je Kojić na svom Instagramu.

