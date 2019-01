SEVERINA OBJAVILA VIDEO POVODOM IZLASKA NOVOG ALBUMA: ‘Za sve prigode i generacije, za sve vjere i nacije’

View this post on Instagram

Ljudi moji, koliko sam nestrpljiva, jedva čekam da čujete cijeli album! 7 objavljenih i 10 potpuno novih pjesama. Za sve i svakoga, za veselje i tugu, za sve prigode i generacije, za sve vjere i nacije ❤️❤️❤️❤️ #newalbum #halo #severina #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca