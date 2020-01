SEVERINA OBJAVILA SNIMKU KOJA JE PRIJE 13 GODINA IZAZVALA VELIKI SKANDAL: ‘Svi oni koji pužu pred nama kasnije nas prljaju…’

View this post on Instagram

“Gotovo svi oni koji pužu pred nama, kasnije nas uvijek tako strahovito uzvišeno prljaju…” Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, 2007., HNK Rijeka… Bilo mi je zadovoljstvo glumiti barunicu Castelli. Cijelu predstavu možete pogledati na yt. Rezija:Branko Brezovec Glazba:Marjan Nećak Glumci:Galiano Pahor,Alen Liverić,Olivera Baljak #rijekaprestolnicakulture2020 #hnkrijeka #gospodaglembajevi #severina