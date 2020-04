SEVERINA OBJAVILA NOVI ZABAVAN VIDEO, JAVIO SE I TONĆI HULJIĆ: Ona se definitivno zna zabavljati u karanteni, a iza se čuje dobro poznati jingl

Otkrili smo koji informativni program se gleda u Severininom domu

Severina je danas na svom Instagramu objavila zabavan video u kojem fanovima demonstrira kako provodi vrijeme kod kuće tijekom epidemije koronavirusa. Dok ona priča kako se osjeća kao Pepeljuga koja briše i čisti stan, u pozadini se čuje najavni jingle iz informativne emisije “RTL Danas”. A upravo je taj jingle za “RTL Danas” skladao jedan i jedini Tonči Huljić pa smo ga upitali kako je došlo do suradnje s informativnim programom s obzirom na to da mu je, kako kaže, to bio veliki izazov.

SEVERINA OTKRILA KAKO ODRŽAVA FORMU U KARANTENI: Žena čisti i vježba, fanovi su oduševljeni

‘To mi je bio izazov…’

“Kad se već priča o metlama, svaka metla nanovo mete, pa je tako i RTL-ova ekipa odlučila promijeniti glazbeni identitet informativnih emisija – ‘RTL Danas’ i ‘Vijesti’. Meni je to bio izazov jer do sada još nikad nisam radio najavne špice za informativne emisije. Radio sam za serije, ali ne i informativu”, otkriva Huljić koji je odavno dokazao da je vrhunski profesionalac u svome poslu.

A je li bilo jednostavno skladati i odabrati glazbu za tako ozbiljne emisije?

„Iznio sam za te emisije po pet-šest primjera na izbor. Neki su bili malo više pomaknuti, neki su bili čak i pjevani, neki su bili s etno motivima, a neki su pratili ono što je uobičajen standard kod informativnih emisija. Na kraju su se odlučili za ovu verziju i mislim da su ljudi to primijetili i prihvatili“, zaključio je Tonči, a mi možemo samo dodati kako je očito i Severina jedna od njih!

SEVERINA OBILJEŽILA GODIŠNJICU S IGOROM: ‘Pet godina ljubavi, pet godina divnog života…’