SEVERINA OBJAVILA FOTOGRAFIJU SA SINOM I DIRNULA FANOVE: ‘Ovo ti je najsnažnija slika ikada’

“Mogu osvojiti svijet jednom rukom, dok me ti držiš za drugu…” M.S. | Sinoć, uoči dodjele / osvojene nagrade za ‘Turneju godine’ #rtl #hdu #themagicshow #tour #mamaisin #ljubavnajveca #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina