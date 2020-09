SEVERINA OBJAVILA EMOTIVNU SNIMKU SA SINOM I DIRNULA MNOGE: ‘Danas je dan kad srce zastaje…’

‘Ništa ne boli više od patnje za djetetom. Tako je priroda htjela. I dala nam je snagu. Da se borimo, izdržimo. I borit ću se’ , napisala je pjevačica, između ostalog, u svojoj objavi

Severina je na Instagramu objavila snimku na kojoj je sin Aleksandar grli na brodu, a u pozadini se čuje pjesma “My Heart Will Go On”. Pjevačica je uz video objavila i tekst koji je mnoge dirnuo do suza.

“Ništa ne boli više od patnje za djetetom. Tako je priroda htjela. I dala nam je snagu. Da se borimo, izdržimo. I borit ću se. U toj agoniji ono što najžešće peče kao neprekidna žeravica u stomaku je nepravda, jer kao da ju nitko ne čuje i ne vidi. Vjerujte, ponekad i najjače srce teško izdrži nastaviti kucati. I svaki otkucaj ostavlja jedan ožiljak. I tako 10 mjeseci. Danas je dan kad srce zastaje. Punih je 10 mjeseci od ‘privremene mjere’ kojom mi je oduzeto dijete. Ta ‘privremena mjera’ je odredila da dijete kod mene prespava dva puta mjesečno. Da ga vidim 10 sati pod radnim tjednom i svaki drugi vikend koji počinje subotom u 10h. I tako 10 mjeseci. ‘Privremeno’. Osjećaj kao kad vaš najglasniji vrisak kao da nitko ne čuje. Ili ne želi čuti. Ali sutra je novi dan…”, napisala je Severina koja je od svojih fanova dobila brojne poruke podrške.

“Baš ste hrabri, treba to izdržati”, “Nema predaje”, “Izdrži, on će sam odlučiti da dođe svojoj majci jer majka je sve”, “Ljubav je najveća moć, drži se”, “Koja nepravda”, “Drži se, draga”, “Budi jaka”, pisali su joj fanovi u komentarima.

Podsjetimo, krajem prošle godine sutkinja je donijela privremenu mjeru prema kojoj će Aleksandar živjeti s ocem Milanom Popovićem, a majka ga može posjećivati dva puta tjedno i svaki drugi vikend.