SEVERINA O TRAGEDIJI ZBOG KOJE JE NASTALA JEDNA OD NJEZINIH NAJPOZNATIJIH PJESAMA: ‘Poginula mi je prijateljica’

Severina Kojić (46) je, nakon poslovnih problema i rutinske operacije hernije, dala intervju za Dnevni avaz u kojem je otkrila potresnu priču o tome kako je nastala jedna od njezinih najpoznatijih pjesama “Prijateljice”.

Pjesmu ‘Prijateljice’ kaže kako je napisala sama, još krajem srednje škole.

‘Bila je najljepša’

“Nazvala me u Zagreb prijateljica plačući da mi kaže da nam je poginula treća prijateljica. Šok! Plakale smo u nevjerici, bila je najljepša u razredu i tad sam odlučila da ću joj napisati pjesmu ‘Prijateljice’. To kako je cure vole posebno sam dirnuta, to je mojoj prijateljici u slavu. I drago mi je da se tom pjesmom slave prijateljstva”, rekla je Severina za Dnevni avaz.

Nije joj bilo lako te je u karijeri imala brojne uspone i padove.

“Bilo je koncerata kad sam se prije njih u garderobi osjećala potpuno loše, sama, ali obično sam na tim koncertima razvaljivala. Ti koncerti nisu bili snimani, ja sam publici pričala o svom životu kao neki ‘stand up’ kroz pjesme. Tako bi se praznila valjda.”, otkrila je pjevačica.

Novi život

Danas je u braku s Igorom Kojićem (31) za kojega se udala 2015. godine, te ima sina Aleksandra (7) kojeg je dobila u vezi s Milanom Popovićem (52).

“Majčinstvo me puno promijenilo, ono ne prestaje nijedne sekunde. Nakon koncerta skineš bar štikle, a u majčinstvu ne spavaš, samo nadgledaš da li je njemu sve taman. Mazimo se puno i zadržala bih se na tom važnom činu. Maženje i priča, naša priča.”, zaključila je pjevačica.