SEVERINA O DRAMI KROZ KOJU PROLAZI USRED PANDEMIJE: ‘Umjesto sina, pred zgradom su me dočekali zaštitari…’

Severina tvrdi da Popović koristi trenutnu situaciju da joj spriječi viđenje sina

Severina Kojić jučer je na Instagramu objavila da joj bivši suprug Milan Popović ne dopušta da vidi njihovog zajedničkog sina Aleksandra jer je proglasio samoizolaciju za sebe i za njega. Naime, Popović je prvog vikenda u ožujku bio u Austriji u kojoj vlada velika opasnost od zaraze koronavirusom. Pjevačica je za Jutarnji list opisala dramu kroz koju trenutno prolazi u Beogradu.

“Molila sam ga još u nedjelju kada smo oboje bili u Beogradu i nije mi dopustio. Zato sam objavila onaj tužni instagram status. Jedva sam čekala današnji dan da ga po dogovoru preuzmem u 15 sati u Njegoševoj ulici gdje Milan Popović živi i vratim u 20 sati”, započela je.

“Prije podne me zatekao mail da je on sebe i sina stavio u izolaciju jer da smo oboje roditelja prije deset dana bili izvan Hrvatske. Ja sam prvog vikenda u ožujku jedan dan bila u Švicarskoj, a on kaže da je bio taj vikend u Austriji što tek sada saznajem. Moram reći da sam nakon tog dana boravka u Švicarskoj bila dva puta sa sinom, a otac cijeli tjedan i nikom nije rekao da je bio u Austriji.

Naravno da sam odmah shvatila da koristi trenutnu situaciju da mi spriječi viđanje djeteta, jer je samoizolacija odnosno izolacija od mene potpuno izlišna. Da je Milan Popović brinuo za zdravlje sina ostao bi u Zagrebu i sa mnom se posavjetovao o tome i rekao mi da je bio u Austriji. Umjesto sina, na ulasku u zgradu dočekali su me zaštitari, a on nije odgovarao na zvono ni na poruke”, rekla je.

S obzirom da je u Srbiji još uvijek u tijeku postupak o dvostrukom prebivalištu Aleksandra, a prema nepravomoćnoj presudi on ima prebivalište u Hrvatskoj, Severina se boji da bi Popović sa sinom mogao otići na jednu od destinacija gdje živi.

