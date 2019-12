SEVERINA NIJE SMJELA SA SINOM U MANASTIR: Dječak je proveo dio blagdana bez roditelja? Milan: ‘Šokiran sam’

Pošto manastir na Svetoj Gori prima svakog posjetitelja, u jednoj prostoriji zna prespavati i više ljudi i to ponekad na daskama i kamenju

Sin Milana Popovića i Severine Kojić, Aleksandar otišao je na Svetu goru s očuhom Igorom Kojićem i dio blagdana proveo je u jednom od manastira, Pjevačica nije bila s njima jer je ženama zabranjen boravak na Svetoj Gori. Ona ih je čekala u jednom od hotela u Solunu, koji je udaljen 250 kilometara od Svete Gore, piše Kurir.

SEVERINA OTKRILA KAKO BLAGDANE PROVODI SA SINOM: ‘Majka je majka, nitko ne može to zamijeniti…’

Milan Popović nije ni znao da je njegov sin na Svetoj Gori već je za ovo saznao kad su ga iz gore spomenutog portala nazvali da im to prokomentira.

“Činjenica je da sam bio šokiran kada sam saznao, i još uvijek sam”, rekao je.

Na Svetoj Gori ne može se platiti ni obrok, ni noćenje. Budući da manastir prima svakog posjetitelja, u jednoj prostoriji zna prespavati i više ljudi i to ponekad na daskama i kamenju. Monasi svakome dijele svoje skromne obroke. Ceste su strme i nisu asfaltirane, a nema ni signala za mobilne uređaje. Radi toga svega nije preporučljivo u zimskom periodu voditi djecu na Svetu Goru.

MILAN POPOVIĆ OTKRIO NOVE DETALJE PRESUDE: ‘Postoje jaki razlozi zašto je ovo sa Severinom moralo ovako završiti’

Kurir piše kako je Aleksandar Božić i doček Nove Godine trebao provesti kod Severine, a onda bi trebao ići kod oca. No, na kraju je dio blagdana proveo bez oba roditelja uz očuha Igora. Navodno se Severina na određene odluke suda oglušila. Milanu je trebala predati Aleksandrovu putovnicu, no to još nije napravila.