SEVERINA NAŠEM SLIKARU NAIVCU MORA PLATITI ODŠTETU RADI KRAĐE: ‘Da me pitala, ja bi joj bil dal prava. Ali nije!’

Pjevačica Severina Kojić na omotu albuma “Zdravo Marijo” bez dozvole je koristila slike “Seoski ples” i “Glavica zelja” velikana hrvatske naive Mije Kovačića (84). Prema nepravomoćnoj presudi zagrebačkog Općinskog građanskog suda, Severina, izdavačka kuća Dallas Records i tvrtka Motivo d.o.o. slikaru moraju platiti odštetu od 26.089 kuna s kamatama radi povrede autorskih moralnih prava i bespravnog korištenja, piše Jutarnji list.

Album je na tržište izašao 2008. godine. Iz Dallas Recordsa poručili su da se odlično prodavao. No, prema specifikaciji HDS ZAMP-a devet godina nakon izdavanja albuma i zbrojenoj nakladi, zarada na albumu iznosila je samo 60.899,71 kunu, ali bez PDV-a.

“Da me Severina pitala, ja bi joj bil dal prava. Ali nije. Na kraju je na svoju naslovnicu CD-a stavila moje radove, moj ‘Seoski ples’ i moju ‘Glavicu kupusa’. I to nije u redu. Prijatelj mi je to tad bil javil pa sam se čak i uzrujal. Jer, prevedeno gledano, to je krađa. Ja sam u to uložio trud, a Severina je popularna zvijezda. Ali ja nju ne poznam da mogu suditi. Ne slušam njezinu glazbu, nije to moj ukus.

‘Album je ispod svakog ukusa’

Čuo sam se s Generalićem prije nego što je umro jer je imao isti problem s tom krađom i rekao mi je: ‘Ja sam ju tužio, tuži i ti. Taj je njezin album ispod svakog ukusa’. I sad sam tu gdje jesam. S presudom u svoju korist koja još nije pravomoćna”, rekao je za Jutarnji list slikar Mijo Kovačić koji ne vjeruje da će dočekati pravomoćnu presudu, obzirom na sporost hrvatskog pravosuđa.

“Nek im bude na dušu ako ne prepoznaju da su u krivu”, kazao je te istaknuo kako mu je u redu to što je završio na naslovnici nečijeg albuma.

“Ne može biti loše kad netko prepozna tvoju umjetnost. Ali, ponovit ću, treba nazvati i pitati. Ljudi smo. Uostalom, do mene je lako doći. I uživo i telefonski. Nisam neuhvatljiv. Svoja sam tajnica i telefonska sekretarica”.

Autori su potpisani na omotu albuma

Osim Kovačićevih detalja sa slika, na omotu i u knjižici albuma “Zdravo, Marijo” upotrebljeni su motivi i drugih velikana domaćeg naivnog slikarstva: Ivana, Josipa i Milana Generalića, Franje Klopotana, Ivana Večenaja, Ivana Rabuzina itd. Iz Dallas Recordsa poručili su da su svi autori čiji su motivi iskorišteni uredno potpisani, no problem je nastao jer ih nitko nije pitao za dozvolu.

“Severinu je tužio nećak mog djeda, Milan Generalić, također slikar naive. Sve je to prošlo mimo mene pa nisam upoznat s presudom i je li je uopće bilo, znam da su na albumu korišteni motivi sa slika mog djeda, oca i djedova nećaka”, za Jutarnji je rekao Goran Generalić, unuk velikana hrvatske naivne umjetnosti Ivana Generalića.

Milan Generalić tužio je Severinu jer je iskoristila motive s njegove slike “Pevec i kokoš u zimskoj noći” te je tražio zabranu prodaje albuma.

“To je nedopustiva krađa koju sam prijavio Državnom odvjetništvu. Ne želim da se moja slika koristi za taj album, koji je ispod svakog nivoa dobrog ukusa”, rekao je tada medijima Milan Generalić koji je u međuvremenu preminuo.