SEVERINA NAPISALA KAKO SE OSJEĆA TE FANOVIMA UPUTILA POSEBNU MOLBU: ‘U ovom moru tuge u cijeloj regiji…’

Hvala svima što ste mislili na mene. Poseban je osjećaj da si nekome u mislima, da te razumiju i da znaju “o čemu se tu radi.” Hvala svim javnim osobama i svim nepoznatima koji su mi dali podršku. U svakom sam vašem slovu osjetila po jednu malu molitvu… Hvala Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i hvala svim ljudima koji žive u dijaspori. Hvala svim ne samo pametnim i pismenim, nego i oljuđenim koji su i javno pisali o ovome, hvala Vedrani Rudan, Miljenku Jergoviću, Mirjani Bobić Mojsilović, Neli Vlašić… Slali su mi vaše tekstove kao vjetar u leđa u ovom moru tuge u cijeloj regiji. Vidimo se večeras u Areni Zagreb. Volim vas ❤️ I molim vas, večeras samo veselje i ljubav… #theshowmustgoon #magictour #arenazagreb #zagreb #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina