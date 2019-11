SEVERINA KAŽE DA JOJ SIN NE IDE U ŠKOLU VEĆ MJESEC DANA I UPOZORAVA: ‘Nikome neću dopustiti da se zafrkava s njim, čak ni Milanu’

Severina je poručila da neće nikome dopustiti da se zafrkava s njezinim sinom, pa ni Milanu

Pjevačica Severina Kojić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju osvrnula se na nedavni incident kada je optužila učiteljice zagrebačke osnovne škole “Matija Gubec” da zlostavljaju njezinog sina Aleksandra koje, navodno, nisu dopustile da ga preuzme njezin suprug Igor.

“Posljednja situacija s Aleksandrom je veliki problem sa školom u kojoj su mi psihički i fizički maltretirali dijete. Dijete mi ne ide u školu već mjesec dana… Aleksandar je sam izrazio želju da ne želi ići u tu školu, jer je za njega to bila izuzetno teška i stresna situacija. Želim da se to zna i čuje da neću stati. I apsolutno ću ga prebaciti u drugu školu”, rekla je.

Također, tvrdi da neće nikome dopustiti da se zafrkava s njezinim sinom, pa ni Milanu.

“To se može nazvati borbom, ali ja to ne želim tako zvati. To je normalna stvar i stav svakog čovjeka, majke i roditelja da ne da da mu se netko zafrkava s djetetom, pa makar to bio i otac. Ali dok god kod nas funkcioniraju plave kuverte, jako je teško boriti se s njima.

Prvenstveno ovo ide na adrese ljudi koji bi trebali sankcionirati plave kuverte u svim strukturama, od škole do sudstva. Naravno da svugdje ima predivnih i poštenih ljudi, ali isto tako ima onih koji to nisu i to nije samo moj problem, to je problem puno majki koje mi se javljaju”, pojasnila je.