SEVERINA JECALA U SUZAMA OD ŠOKA: Pjevačica u Frankfurtu doživjela iznenađenje koje ju je potpuno razoružalo

Hvala svima na prekrasnim čestitkama. Grlim vas kao njega i nju koji su me iznenadili u Frankfurtu… Moj @davorgrgin i moja @vasicvedrana (koja je snimala, kao i uvijek). Život je čudo, hvala majko što me rodi 😉 #friendsforever #whenfriendbecomefamily #loveyouall #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Apr 21, 2018 at 12:18pm PDT