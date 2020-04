SEVERINA IZDALA ‘IZVANREDNO PRIOPĆENJE’: Objavila bizarnu fotografiju i poručila da ju je ‘ozračila 5G mreža’

View this post on Instagram

[IZVANREDNO PRIOPĆENJE] Drage curice, dragi dječaci, studenti i đaci, policajci…. Severinu je na putu od Beograda do Zagreba ozračila 5G mreža. Da! Stoga smo prisiljeni, umjesto SeVeTeVe, večeras emitirati repriznu snimku jedne emisije iz 2005. godine, budući da je to posljednje čega se Seve trenutačno sjeća. Nasreću, izrasle joj ruke, jer što veli njena pjesma: “…ruke služe mi da pijem, soba da se u njoj krijem, da se ni sa kim tu ne družim…” P.S. ne brinite, kažu neuroznanstvenici da će sve biti okej već sljedeće subote. 20:30h Severina: Osveta crne udovice #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #zahvalnazasve #severina