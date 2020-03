SEVERINA ISRED MILANOVOG STANA: ‘Nadam se da će u Hrvatskoj vidjeti ovaj video i reagirati…’

Severina je s pratiteljima podijelila video koji je snimila ispred stana Milana Popovića

Severina Kojić je na Instagramu objavila video koji je snimila ispred stana bivšeg supruga Milana Popovića, kojemu je dodijeljen na skrbništvo njihov sin Aleksandar.

“DANAS je utorak, 17. 3., danas je po presudi moj dan kada trebam biti s djetetom, od 15 do 20 sati, ali mi ga otac djeteta ne predaje, proglasio je samoizolaciju, dok ljudi normalno šetaju i voze se. Tako da uz koronavirus ja imam i svoju osobnu borbu, i nadam se da će tijela u Hrvatskoj koja trebaju reagirati, vidjeti ovaj video”, poručila je pjevačica u videu koji je objavila na svom Instagramu.

“Došla sam u Srbiju, jer je otac mog sina odlučio ovdje provesti cijeli tjedan, a kako bih sina vidjela barem u sudski određenim terminima, u utorak i četvrtak od 15 do 20 sati, kao i sljedeći vikend od subote koji je moj. Pristala sam, ne želeći dodatne probleme, jer stalno trpim prijetnje, podmetanja, blaćenja, koje prenose razni tabloidi. Od subote čekam i molim da vidim osmogodišnje dijete, koje nije vidjelo majku punih 5 dana. Nije mi dopustio u subotu, u nedjelju je rekao da je kod svoje braće pa da će mi ga dati u ponedjeljak. Onda se predomislio i jučer. I kada je konačno došlo danas, dan kada ne plačem, umjesto da zagrlim rođeno moje, otac je samoproglasio samoizolaciju Aleksandra i sebe, zbog očevog putovanja u Austriju 7. i 8. ožujka, o kojem me uopće nije izvijestio. Kako sam od tada u međuvremenu bila dva puta sa sinom, upozorila sam ga na to i na sudsku odluku. I došla sam pred njegovu beogradsku adresu, ali dalje od ulaznih vrata nisam mogla. Nije čak dao niti da mi oko moje mahne kroz balkon ili vrata”, napisala je uz snimku.

“Svi smo uz tebe, posebno majke znamo i razumijemo te.. Sa svim srcem i mislima smo uz te”, “Užas…kakav jad od čovjeka”, “Seve, drži se”, “Uz tebe sm,o kraljice”, “Žalosno. Šaljem ti ljubav i strpljenje”, “Strava…nemam riječi”, samo su neki od mnoštva komentara podrške.