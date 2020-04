SEVERINA IPAK NIJE BILA PRIVEDENA? Odvjetnica pjevačice ispričala što se sinoć događalo u Beogradu

Severinina odvjetnica tvrdi da je policija pjevačicu zatekla kad je išla preparkirati auto jer se spremala za povratak u Zagreb

Nakon što se odjeknula vijest da je Severina sinoć privedena u Beogradu jer je prekršila policijski sat, javila se njezina odvjetnica Jasminka Biloš. “Severina Kojić na putu je za Hrvatsku i očekujem da će mi se javiti. Netočne su informacije koje su objavili mediji u Srbiji da je ona privedena. Policija ju je zatekla tri kućna broja dalje od kuće gdje živi s roditeljima Igora Kojića kad je išla preparkirati auto jer se ionako spremala za povratak u Zagreb. Platila je kaznu od 5000 dinara (3245) kuna”, rekla je za Jutarnji list.

Policijski sat je dio mjera srbijanskih vlasti u borbi protiv širenja koronavirusa. Radnim danima traje od 17 do pet sati ujutro, a vikendom od 17 sati u petak do pet sati ujutro u ponedjeljak. Kazna za prekršitelje je od 400 do 1300 eura.

