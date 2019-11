SEVERINA IMA NOVU PJESMU, ‘NAJEMOTIVNIJU BALADU ŽIVOTA’: Posvetila ju je sinu Aleksandru i kaže da je to najljepša pjesma dosad

Severina će pjesmu izvesti na nadolazećoj turneji ‘The Magic Tour’ koja kreće 16. studenoga iz Splita

Severina će u ponedjeljak objaviti, po opisu njezinih suradnika, najemotivniju i najljepšu baladu u životu. Pjesma, koju je posvetila svom sinu Aleksandru, se zove “Rođeno moje” te se i ona sama slaže kako je to njezina najljepša pjesma do sada. Riječ je o pjesmi koju je ovo ljeto napisao Severininin dugogodišnji kompozitor Miloš Roganović koji je, između ostalih, napisao pjesme “Kao”, “Alcatraz”, “Grad bez ljudi”, “Dobrodošao u klub”, “Italiana”, “Uzbuna”, “Ko me tjero”…

Spot sniman u Ljubljani

”Severina me ljetos nazvala i pitala bih li joj napisao jednu lijepu, emotivnu pjesmu. Poslije prekrasnih balada koje sam joj napisao, kao što su ‘Grad bez ljudi’, ‘Dobrodošao u klub’, ‘Kao’, Alcatraz’, razmišljao sam o temi pjesme i kako da napišem nešto novo. Odgovor je bio i preda mnom i u meni. Preda mnom, jer kad pogledam Severinu, vidim veliku zvijezdu, umjetnika, koja je prije svega majka koja se bori za dobrobit svog djeteta, a pritom se mora boriti i protiv raznih negativnih, nesvjesnih ljudi, koji pokušavaju da joj tu borbu otežaju i ospore. Odgovor je bio i u meni, jer sam i sam roditelj pa znam koje su to emocije, a oduvijek sam ih htio pretočiti u jednu ovakvu pjesmu. Tako je nastalo ‘Rođeno moje’ i jako sam sretan zbog toga”, rekao je Miloš Roganović.

Pjesma je snimljena prije mjesec dana u Zagrebu, dok je spot sniman u Ljubljani, u režiji Nejca Levstika. Svoju premijeru uživo imat će na nadolazećoj Severininoj turneji “The Magic Tour”, koja kreće 16. studenoga iz Splita, a nastavlja se 23. studenoga u Beogradu, 7. prosinca u Zagrebu te 21. prosinca u Ljubljani.

Večeras (srijeda) u 20 sati na Severininom YouTube kanalu možete pogledati snimku koncerta s turneje “Dobrodošao u klub”, s kojom je Severina prije šest godina obišla cijelu regiju i koju je vidjelo više od 250.000 ljudi. Prvi put, tijekom reproduciranja snimke, Severina će uživo s fanovima gledati i komentirati koncert te im odgovarati na sva pitanja, uključujući i ona vezana za predstojeću turneju. Snimka ovog koncerta će se također prikazati i na HRT 2 u petak, 8. studenoga 2019., s početkom u 20 sati.