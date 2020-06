SEVERINA I IGOR OPET ZBUNJUJU JAVNOST: Nakon još jednog ‘otpraćivanja’ s Instagrama, Kojić poslao znakovitu poruku

View this post on Instagram

U pauzi gledanja svih dnevnika, ugledam negdje početak spota “Otrove” 😷… Točno danas slavi tri godine od izlaska. Kako dobra pjesma… ‘ko je sluša i danas? @jalabrat #ostanidoma #stayhome #otrove #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina