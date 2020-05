SEVERINA ČESTITALA PRAVOSLAVNI USKRS FOTOGRAFIJOM SA SINOM: ‘Vjerujte, a ja ne sumnjam…’

View this post on Instagram

Večeras u 20:30h očekuje vas četvrto izdanje SeVeTeVe, ozbiljna emisija u neozbiljnoj kućnoj radinosti. Selimo se na YouTube jer smo pripremili posebnu preduskršnju čaroliju. Dakle, tko zaboravi, u 20:30h vas s Instagram live-a vodim na YouTube. Osim što sam već sve pripremila za naš Uskrs, prvi bez 'rođeno moje', bila sam i puno vridna, spremala se, pivala, a imam i ekskluzive. Večeras mi u pjesmi i zabavi pomažu @goran_karan_official, @giuliano_djanic, @danijelamartinovicofficial, @mirella.meic, @zorica.bucic, Tedi Spalato, Stefan Kokoškov, @lalana, Nele Karajlić, @dragankojickeba, Miloš Marić, @yesiloveguitar… Vjerojatno ste skontali, pa ću još samo šapnuti da imamo i posebno kućno uskršnje izdanje splitske 'Štorije'. Pssst…. Tu je i moj band – @alenkamilano, @ivan.pesut, Damir Šomen, @marionovakovic5, @dariomihic, @kopeckimario… Posebna zahvala @bojan.dragojevic i @ivan.pesut #STAYTUNED #seveteve #live #youtube #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina