[PO NJEMU SE NIŠTA NEĆE ZVATI]Gospodin Bandić, gradonačelnik Zagreba, danas je od jutra delal i deložirao jedan od najstarijih klubova u Europi, glazbeni klub Jabuku. Zato ću kajkati… Policajaca je bil više neg kad su nam hapsili dragog nam gradonačelnika. Glejte, da se razmemo, ne kužim se u te jabuke, al se nadam u dobro njegovo srce i da bu naš gradonačelnik tu sagradil velike nebodere sa stanovima za sve ljude kojima su domovi nastradali u potresu u Zagrebu. Bumo pozitivni, ne? Ne bu on tu gradil valjda parkiralište. Kaj vi mislite? Kaj bu on tamo sad zgradil? #jabuka #mojzagrebkakimamterad #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina