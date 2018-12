SEVE NIJE DOŠLA NA KEBIN KONCERT ZBOG SVAĐE S IGOROM? Na pola puta okrenula auto i vratila se u Zagreb

Severina je navodno već bila na putu za Beograd kada se posvađala sa suprugom i okrenula automobil

Nakon što je objavio da se Severina razvodi od Igora Kojića nakon tri i pol godine braka, srpski Kurir je objavio detalje navodne svađe između pjevačice i bivšeg golmana koja je navodno pravi razlog njezinog otkazivanja nastupa na Kebinom koncertu. Naime, splitska je pjevačica trebala biti posebna gošća na koncertu Igorova oca, Dragana Kojića Kebe, no na kraju se nije pojavila.

Seve je 4. prosinca imala suđenje s Milanom Popovićem nakon čega se zaputila u Beograd na koncert. No, putem se preko mobitela posvađala s Igorom, zbog čega je okrenula automobil i vratila se u Zagreb, piše Kurir.

Niz problema

“Oko čega su se točno posvađali, znaju samo Severina i obitelj Kojić, ali to kriju kao zmija noge. Ona jest kašljucala, ali nije bila bolesna. Ako ništa više, mogla je sjediti pored svog muža u prvom redu i svekru dati podršku. Međutim, ona je samo okrenula automobil na pola puta i vratila se u Zagreb. Muža je tek pred kraj spektakla obavijestila da neće doći, iako se Keba sve vrijeme nadao da će se ona ipak pojaviti. S njene strane to nije bilo fer ni profesionalno jer je Keba izuzetno cijeni i poštuje. Pjevač je morao promijeniti cijeli repertoar, a bilo mu je vrlo teško jer tako nešto nije očekivao od nevjeste. On je mnogo voli i zaboljelo ga je što je sve tako ispalo, iako je on zbog nje povukao poziv Joksimovićima, što mu nije bilo nimalo ugodno. On ih sad na sve načine pokušava pomiriti i nagovoriti da odustanu od razvoda”, rekao je izvor, tvrdi Kurir.

Izvor je za Kurir otkrio i na koji je način u čitavu priču o navodnom razvodu uključena i Jovana Joksimović. Ona je, naime, u svojoj emisiji ispitivala jednu novinarku o Severini kao majci, zbog čega je pjevačica tražila od Igorovih roditelja da ne pozovu voditeljicu i njezinog supruga Željka Joksimovića na slavu Sveti Mrata. Keba joj je navodno ispunio želju, a ona je obećala da će doći na njegov koncert. Naposljetku se nije pojavila, a kao razlog je navela bolest. S istim opravdanjem je otkazala i nastup u Pforzheimu, o čemu je obavijestila fanove putem društvernih mreža.

Keba: ‘U pitanju je viša sila’

“Neka se dogodio ovaj koncert. Puno mi je srce radosti i sreće. Hvala vam, dobri ljudi, na iskrenoj razmjeni energije. Hvala zbog suza isplakanih zajedno sa mnom. Vaša srca su u mom i moje srce je kod vas. Neka se dogodio koncert, iako u duši i sjeta i lagana tuga se krije. E, Dragane moj, po tko zna koji put si shvatio tko jest, a tko nije. Što se tiče Severine, stvarno je u pitanju viša sila. Pa ja sam saznao pred sam početak koncerta da ne može doći jer se stvarno razboljela i ništa drugo nije u pitanju. Pa spremila je poseban styling za koncert, ali što da se radi. Bit će prilika, naravno”, komentirao je Keba nedolazak snahe na njegov koncert u Sava Centru.

Severina nije komentirala napise Kurira, a dan prije nego je medij objavio ‘vijest’ da se razvodi, pjevačica je objavila dosad neviđene fotografije sa svojeg i Igorovog trećeg vjenčanja, koje se održalo u Africi.

