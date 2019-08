ŠEST SLAVNIH PAROVA KOJI SU SE SEKSALI U JAVNOSTI: Ove poznate face nisu razmišljale kad su im proradili hormoni

Seksualni nagon ne pita ni za vrijeme ni za mjesto, a ovi su se poznati i slavni prepustili strastima tamo gdje najvjerojatnije baš i nisu trebali.

1. Drew Barrymore i Fabrizio Moretti

Danas je Drew majka dviju kćeri, no nekad nije bila baš najbolji uzor svojim djevojčicama. Glumica je s bivšim dečkom išla u operu, no dosadilo im je pa su se odlučili malo zabaviti u WC-u. Ne zna se koliko je njihov seks trajao prije nego što su uhvaćeni, no uhvaćeni su.

2. Angelina Jolie i Billy Bob Thornton

Prije nego je postala majka petero djece i supruga pa bivša supruga Brada Pitta, Jolie je bila u braku s Billyjem Bobom. Iako on sada tvrdi drugačije, njihov je odnos bio vrlo strastven pa su se tako poseksali u limuzini na putu na dodjelu MTV-jevih nagrada. Naravno, u automobilu je s njima bio i vozač.

3. Kirsten Dunst i Jake Gyllenhaal

Bivši partneri su se obožavali seksati u javnosti pa su tako isprobali aute, javne WC-e i plaže. Kirsten je otkrila da su se namjeravali ‘kresnuti’ i u hodniku hotela, no bojali su se da će ih netko uhvatiti pa su odustali.

4. Miley Cyrus i Liam Hemsworth

Par se upoznao 2009. godine na snimanju filma Posljednja pjesma, a zaručio se 2012. ‘Hannah Montana’ je pokazala da je odrasla kada se pročulo da su se ona i dragi seksali ispod stola na zabavi nakon Oskara.

5. Chrissy Teigen i John Legend

Tijekom 17-satnog leta na Tajland, paru je bilo jako dosadno pa su se poseksali ispod dekica.

6. Will Smith i Jada Pinkett-Smith

Slavni par se 2010. godine nije mogao suzdržati pa je ‘obavio to’ u limuzini na putu na dodjelu Oskara.

“Will me pogledao i jedna je stvar odvela k drugoj…”, rekla je Jada.

Par je zakasnio na crveni tepih i Jada više nije imala šminku, no kaže da se isplatilo.