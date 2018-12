SENKA BULIĆ O 18 GODINA MLAĐEM DEČKU: ‘Uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao dijete o kojem se on brine’

Splitska glumica i redateljica je već nekoliko godina u vezi s 18 godina mlađim partnerom, a kaže da joj razlika u dobi nikad nije bila problem

Senka Bulić (54) je kao potporu na premijeru predstave Kurlani povela dečka, bubnjara Damira Josipovića (36), s kojim je već nekoliko godina u vezi. Splitska glumica i redateljica je komentirala odnos s dečkom, budući da je čak 18 godina mlađi od nje.

“Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, baš je zreo čovjek tako da ja zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama”, rekla je Senka za IN magazin.

Bulić je otkrila i kako se pronalazi idealan partner: “On će pronaći vas ako ste spremni, ako ste otvoreni. Ja mislim da se to mora dogoditi kad-tad, meni se, ja se nadam, dogodilo i vjerujem u to, a ako ne, dogodit će se”.

Predstava duboke tematike

Predstava Kurlani koju je Senka napravila u svojoj nezavisnoj kazališnoj produkciji govori o teškom položaju žena u Dalmatinskoj zagori 30-ih godina. U njoj tri junakinje ruše tabue svoje sredine i zbog toga su neshvaćene i odbačene.

“Ova uloga koju ja predstavljam prototip je svakog odnosa u kojem ja ne bih mogla biti. Nemam ni grama tolerancije, ne bih ni jedne sekunde mogla podnijeti da sam zlostavljana”, rekla je glumica Lucija Šerbedžija za IN magazin.

Glavnu ulogu u predstavi je imala Helena Minić Matanić: “Nije bilo lako, ali uživala sam svaki dan u svakoj sekundi procesa rada na ovoj predstavi”, rekla je. Njenom izvedbom je bio oduševljen i suprug joj Dalibor Matanić.