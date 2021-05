SENIDAH SE RAZLJUTILA ZBOG POTEZA SLOVENSKE VLADE: ‘Sramim se što sam državljanka ove zemlje’

Pjevačica Senidah na svom je Instagramu protestirala nakon što je što je vlada Slovenije jučer istakla zastavu Izraela kao znak podrške ovoj zemlji. Ona je podijelila tu fotografiju te je poručila kako se srami što je državljanka Slovenije.

“Sramim se objaviti ovu fotografiju. Danas od svih dana, sramim se što sam državljanka ove zemlje. Ne u moje ime”, napisala je u opisu objave te je dodala “PS” u znak podrške Palestini.

Slovenska vlada poručila je na Twitteru da je uz slovensku i europsku izvjesila i izraelsku u znak solidarnosti s tom zemljom.

“Osuđujemo terorističke napade i stojimo na strani Izraela”, poručili su.

As a sign of solidarity with #Israel the Israeli flag 🇮🇱 is hoisted on the buildings of the government. We condemn the terrorist attacks and we stand by Israel. pic.twitter.com/CkeTEZdzcy

— Slovenian Government (@govSlovenia) May 14, 2021